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По состоянию на начало декабря 2021 года Национальный банк Украины утилизировал 443,6 млн банкнот на сумму 38 262,7 млн грн. В ответ на запрос УНН сообщили в пресс-службе НБУ.

“Национальным банком Украины за 11 месяцев 2021 года было утилизировано не пригодных к обращению: банкнот - на сумму 38 262,7 млн грн в количестве 443,6 млн шт; монет-на сумму 4,8 млн грн в количестве 26,3 млн шт", - сообщили в прессслужбе НБУ.

Кроме того, по данным Нацбанка, по состоянию на 1 декабря в оборот было выпущено банкнот на сумму 40,01 млрд грн, монет - почти на 1,5 млрд грн.

Напомним, по данным НБУ, по состоянию на 1 декабря, в Украине чаще всего изымались из оборота поддельные банкноты номиналом 500 гривен образца 2006 года и 200 гривен образца 2007 года.

Кроме того, по данным НБУ, среди изъятых из оборота за указанный период года поддельных банкнот иностранной валюты преобладали доллары США (72% от общего количества всех изъятых поддельных банкнот иностранной валюты) и евро (27%).
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