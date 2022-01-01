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Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко вместе со своей супругой Мариной отдельной трансляцией, шедшей в параллель с видеообращением президента Украины Владимира Зеленского, поздравили украинцев с наступающим 2022 новым годом, передает Интерфакс-Украина.

Трансляция у Порошенко началась через 15 минут после начала видеообращения главы государства и шла одновременно с обращением Зеленского на странице Порошенко в фейсбуке, а также на телеканалах "Прямой" и "5 канал".

Вместе с тем, телеканал "Прямой" транслировал новогоднее поздравление президента Украины после трансляции видеообращения Порошенко.
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