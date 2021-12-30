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В Ивано-Франковской областной клинической больнице скончалась женщина, пострадавшая при пожаре в больнице в Косово.

Об этом сообщает Галицкий корреспондент со ссылкой на медицинского директора заведения Андрея Яворского.

Напомним, ночью 29 декабря в Ивано-Франковскую областную клиническую больницу из Косовской районной госпитализировали трех медиков, получивших ожоги в результате пожара. Двое из них – в критическом состоянии.

28 декабря во время пожара в реанимационном отделении на первом этаже 4-этажного здания Косовской больницы погибли три человека. Трое пациентов из соседней палаты были спасены.  

Больше всего ожогов – 90% – получила 46-летняя младшая медсестра.

На Прикарпатье 30 декабря объявили днем ​​траура.
ForUm

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