В Ивано-Франковской областной клинической больнице скончалась женщина, пострадавшая при пожаре в больнице в Косово.
Об этом сообщает Галицкий корреспондент со ссылкой на медицинского директора заведения Андрея Яворского.
Напомним, ночью 29 декабря в Ивано-Франковскую областную клиническую больницу из Косовской районной госпитализировали трех медиков, получивших ожоги в результате пожара. Двое из них – в критическом состоянии.
28 декабря во время пожара в реанимационном отделении на первом этаже 4-этажного здания Косовской больницы погибли три человека. Трое пациентов из соседней палаты были спасены.
Больше всего ожогов – 90% – получила 46-летняя младшая медсестра.
На Прикарпатье 30 декабря объявили днем траура.
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