Кабинет министров Украины намерен установить льготный тариф на природный газ для предприятий хлебопекарной отрасли в размере 25 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (с НДС) на максимальный срок до 31 марта 2022 года, следует из проекта постановления, текстом которого располагает агентство Интерфакс-Украина.

Согласно постановлению, речь идет о цене на добытый в Украине энергоноситель.

При этом предельная наценка на газ для хлебобулочной отрасли не сможет превышать 1%.

Как сообщалось, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на минувшей неделе заявил, что правительство по поручению президента разрабатывает механизмы поддержки украинских хлебопекарей и других производителей социальных продуктов в связи с аномальной ценой природного газа.

Рассматривается также возможность введения соответствующих наценок на социальные продукты питания, в частности на социальный хлеб.