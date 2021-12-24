Правительство по поручению президента разрабатывает механизмы поддержки украинских хлебопекарей и других производителей социальных продуктов в связи с аномальной ценой газа, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«За последний год цена на газ в Европе выросла более чем в 5 раз. Соответственно, цены на голубое топливо выросли и в Украине. В таких условиях производители хлеба рассматривают вопрос повышения цены. Государство в этом случае должно защитить и украинского хлебопекара, и потребителя. Правительство подготовило несколько механизмов соответствующей поддержки и планирует внедрить их уже в ближайшее время», — сказал Шмыгаль.

Премьер-министр подчеркнул, что Кабинет Министров Украины планирует применять механизмы поддержки для сбалансирования мировых цен на голубое топливо. Кроме того, правительство планирует ввести ограничение наценки для ряда социальных и пищевых продуктов, что позволит сдержать рост их цены. Проводятся соответствующие консультации с представителями бизнеса.

Напомним, по словам главы ассоциации «Укркондпром» Александра Балдынюка, производители сладостей приостанавливают производство части ассортимента из-за сверхвысоких цен на газ.