Коломыйская окружная прокуратура поддержала обвинения в отношении трех подростков, совершивших надругательство над могилой и останками умерших (ч.3 ст.297 УК Украины).

В суде доказано, что в августе 2021 года трое несовершеннолетних, находясь на территории кладбища в городе Коломыя, по хулиганским мотивам, пренебрегая моральными устоями общества относительно уважения к умершим и местам их захоронения, оттащили бетонную плиту семейного склепа и открыли верхнюю крышу. Затем злоумышленники достали останки умершего и фотографировали их и снимали видеозаписи на мобильный телефон для социальных сетей.

По результатам судебного разбирательства к ним применены принудительные меры воспитательного характера посредством передачи под надзор родителей и запрет находиться вне места жительства в вечернее время до мая 2022 года.