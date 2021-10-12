Обидчик во время конфликта нанес потерпевшему ножевое ранение. Через несколько часов мужчина от полученных травм скончался в больнице. Полицейские оперативно установили личность злоумышленника и задержали его в процессуальном порядке. За содеянное фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.

9 октября около 3:00 в полицию Надвирнянского района поступило сообщение о причинении телесных повреждений мужчине.

На место вызова немедленно прибыл наряд полиции, который обнаружил пострадавшего с телесными повреждениями и сразу же отправил его в больницу, сообщила пресс-служба полиции Ивано-Франковской области.

Во время проведения первоочередных следственных действий правоохранители выяснили, что этой же ночью у одного из местных предприятий торговли между 24-летним жителей города и злоумышленником возник внезапный словесный конфликт.

В ходе инцидента последний ударил ножом прикарпатца в область груди и скрылся с места происшествия. Товарищ пострадавшего вызвал медиков и полицию.

Правоохранители провели комплекс следственно-оперативных мероприятий, опросили свидетелей и очевидцев происшествия, просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили личность злоумышленника. Полицейские задержали правонарушителя через час после совершения преступления по месту жительства. Речь идет о 41-летнем местном жителе.

Задержанный в прошлом судимый за совершение ряда преступлений.

Полицейские фигуранта задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас следователи сообщили правонарушителю о подозрении в совершении умышленного убийства, предусмотренного ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Полицейские будут ходатайствовать в суде об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет. Продолжается досудебное расследование.

По информации сектора сотрудничества с участниками боевых действий Надворнянской ТГ, 10 октября в больнице умер 25-летний участник АТО Василий Попадич. Днем ранее он попал в реанимацию с ранением. Медики сделали ему операцию, но спасти не смогли. Бойца похоронят 12 октября в Надворной.