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За сутки 28 декабря в Украине зафиксировано 5 454 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, говорится в сводке Минздрава.

 131 129 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 34 463 человека, вторую дозу – 94 974 человека, дополнительную дозу получили 402 человека, бустерную дозу – 1290 человек.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 1 153 человека;
  • летальных исходов – 307;
  • выздоровело – 12 352 человека.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 3 654 690 человек;
  • выздоровели – 3 449 880 человек;
  • летальных исходов – 95 412;
  • проведено ПЦР-тестирование – 16 724 734.

С начала вакцинальной кампании привито 14 639 498 человек, из них получили первую дозу – 14 639 496 человек, получили две дозы – 13 542 266 человек, получили дополнительную дозу – 2 610 человек, бустерную дозу – 2 280 человек. В общей сложности проведено 28 186 652 прививки.
ForUm

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