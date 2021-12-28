также в разделеОбщество
ГПСУ получит $20 млн от США на усиление границы
Представитель омбудсмена поехал в СИЗО на Полтавщине, где погиб заключенный 6
Жириновский призвал бомбить Украину в новогоднюю ночь 16
На военный учет женщины смогут стать онлайн 16
Пятерых чиновников подозревают в хищении 12 млн на ремонте «Бориспольского экспресса» 13
Руководителю Ивано-Франковской таможни сообщили о подозрении 10
У Зеленского пришли требовать реальной борьбы с олигархами и отказа от сотрудничества с МВФ 41
Боевик «ЛНР» под наркотиками пришел на украинские позиции 15
В Украине из-за непогоды задерживаются поезда 16
«Не тема для пиара»: в Минобороны раскритиковали Кличко за создание штаба теробороны 16
Денисова обратилась в МККК и ОБСЕ из-за удерживаемого в Макеевке пленного Ставцева 12
В Украине – 2248 новых случаев COVID-19 за сутки 13
Украинцы купили уже более 100 тысяч билетов на поезда за «ковидную тысячу» 9
Петиция об отмене военного учета для женщин за пару дней собрала голоса 36
В Украине ухудшится погода: возможно нарушение движения и отключение энергообеспечения 21
В Карпатах спасли травмированную туристку 12
Одессит пытался ввезти из ОАЭ более двухсот iPhone 13 Pro Max 13
В Бердянске депутаты с кулаками выясняли, кто прав на дороге 16

Народный депутат из фракции «Слуга народа» Алексей Ковалев купил «4 канал».

«Наша семья решила приобрести телеканал и сделать его еще более качественным, мощным и популярным. Имею планы на быстрое развитие, а репутация и профессионализм команды «плюс» новые дополнительные возможности обеспечат 4-му каналу возможность очень быстро стать одним из лидеров среди информационных каналов», – написал он.

Политик обещает, что проукраинский вектор телеканала будет сохранен.

«Проукраинский вектор канала будет сохранен, независимая редакционная политика также (при знакомстве с коллективом я уже подписал соответствующее редакционное соглашение). Я считаю, что телеканал должен быть более четко направлен на усиление объединительных процессов в украинском обществе. Это еще одна наша задача в ближайшей перспективе», - заявил Ковалев.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

7
Теги