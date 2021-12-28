Народный депутат из фракции «Слуга народа» Алексей Ковалев купил «4 канал».

«Наша семья решила приобрести телеканал и сделать его еще более качественным, мощным и популярным. Имею планы на быстрое развитие, а репутация и профессионализм команды «плюс» новые дополнительные возможности обеспечат 4-му каналу возможность очень быстро стать одним из лидеров среди информационных каналов», – написал он.

Политик обещает, что проукраинский вектор телеканала будет сохранен.

«Проукраинский вектор канала будет сохранен, независимая редакционная политика также (при знакомстве с коллективом я уже подписал соответствующее редакционное соглашение). Я считаю, что телеканал должен быть более четко направлен на усиление объединительных процессов в украинском обществе. Это еще одна наша задача в ближайшей перспективе», - заявил Ковалев.