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Госэкоинспекция Столичного округа рассчитала более 138 миллионов гривен ущерба в результате нарушений экологического законодательства в 2021 году. Такой ущерб нанесен окружающей среде Киева и области, сообщили ForUm'у  в ведомстве.

Всего с начала года Госэкоинспекция Столичного округа провела 1745 проверок, составив по результатам 1309 протоколов об административных нарушениях.

По сравнению с 2020 годом специалистам ГЭИ удалось увеличить динамику по взысканным убыткам в 15 раз.

В Госэкоинспекции отмечают, что в 2022 году и дальше будут работать над усилением правовой работы, обеспечивая подготовку качественных судебных материалов и увеличивая оперативность в подаче исков, чтобы обеспечить взыскание большего процента убытков.

Также крайне важно принятие законопроекта №3091 «О государственном экологическом контроле», который уберет обязанность ДЭИ уплачивать судебный сбор. Таким образом, инспекция сможет обеспечить возмещение всех убытков, нанесенных окружающей среде, в государственный бюджет без дополнительного финансового ассигнования.
ForUm

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