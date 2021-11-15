В Николаеве в акватории Днепро-Бугского лимана произошел прорыв трубопровода при перевозке подсолнечного масла. В результате аварийной ситуации жидкость попала В море на территории причала № 12 МФ ГП «АМПУ», сообщили ForUm’у в Госэкоинспекции.

Специалисты Юго-Западного округа уже отобрали пробы воды для обнаружения содержания и концентрации загрязняющих веществ. Также ожидается информация от АМПУ о масштабе загрязнения и владельце судна.

В результате исследования проб воды и данных о площади разлива будут рассчитываться ущерб, который инспекция предъявит загрязнителю.