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Кабмин уволил Андрея Малеваного с должности председателя Государственной экологической инспекции.

Такое решение было принято на заседании 3 ноября, сообщил представитель правительства в ВР Тарас Мельничук.

Также Кабмин уволил Виктора Канцурака с должности заместителя председателя Госэкоинспекции и назначил его государственным секретарем Министерства аграрной политики и продовольствия.

Малеваный возглавлял ведомство с мая 2020 года.

Напомним, уволенный министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский заявлял, что неоднократно предлагал главе Госэкоинспекции Андрею Малеваному подать в отставку, в том числе на фоне сообщений о коррупции в его ведомстве. 
ForUm

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