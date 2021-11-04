Кабмин уволил Андрея Малеваного с должности председателя Государственной экологической инспекции.
Такое решение было принято на заседании 3 ноября, сообщил представитель правительства в ВР Тарас Мельничук.
Также Кабмин уволил Виктора Канцурака с должности заместителя председателя Госэкоинспекции и назначил его государственным секретарем Министерства аграрной политики и продовольствия.
Малеваный возглавлял ведомство с мая 2020 года.
Напомним, уволенный министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский заявлял, что неоднократно предлагал главе Госэкоинспекции Андрею Малеваному подать в отставку, в том числе на фоне сообщений о коррупции в его ведомстве.
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