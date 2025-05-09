Марка-обійми: Укрпошта вшанувала День матері зворушливим випуском

Напередодні Дня матері, щотрадиційно припадає на другу неділю травня (цього року - 11 травня), Укрпошта презентувала особливу поштову марку. Цей випуск – не просто знак уваги до свята, а глибоко символічне зображення: материнські обійми, що втілюють безмежну любов до сина-військовослужбовця.

Автором зворушливої ілюстрації став заслужений художник України Олександр Охапкін. За словами представників Укрпошти, марка «День матері» є «маркою-обіймами, маркою – всеосяжною любов’ю, маркою-щем». Вона символізує вдячність кожній матері, яка з надією чекає, невтомно оберігає, втішає та пам'ятає про своїх синів, що захищають Україну.

Лімітований тираж марки складає 320 тисяч примірників, що робить її не лише засобом поштової оплати, а й цінним символом єднання та вдячності у ці непрості часи.