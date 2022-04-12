Укрпошта ввела в обіг нову марку із фразою-відповіддю захисників острова Зміїний «Русский военный корабль, иди нах*й».
Як повідомили в компанії, на церемонію погашення запросили автора культової фрази — Романа Грибова.
Борис Грох же втілив позицію морського піхотинця у своїй ілюстрації, яка перемогла у народному голосуванні за кращий ескіз для поштової марки. Тож від сьогодні філателістичний витвір можна придбати у головпоштамтах або онлайн: bit.ly/korabl-marka
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