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Укрпошта ввела в обіг нову марку із фразою-відповіддю захисників острова Зміїний «Русский военный корабль, иди нах*й».

Як повідомили в компанії, на церемонію погашення запросили автора культової фрази — Романа Грибова.

Борис Грох же втілив позицію морського піхотинця у своїй ілюстрації, яка перемогла у народному голосуванні за кращий ескіз для поштової марки. Тож від сьогодні філателістичний витвір можна придбати у головпоштамтах або онлайн: bit.ly/korabl-marka
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