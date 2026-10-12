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Суспiльство

У Києво-Печерській лаврі відбулося спецпогашення поштової марки із зображенням архангела Гавриїла

У Києво-Печерській лаврі відбулося спецпогашення поштової марки із зображенням архангела Гавриїла

У Києво-Печерській лаврі відбулося спецпогашення марки, присвяченої небесному покровителю воєнної розвідки архангелу Гавриїлу. Про це передає Ukrinform.

Поштовий випуск створений у співпраці з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони. На поштовій марці зображено офіційну ікону ГУР «Архангел Гавриїл», а на конверті розміщено текст молитви українського розвідника.

"Воєнні розвідки багатьох країн світу мають власні символи. Українська розвідка також його має, однак мало хто, а може, й жодна не має небесного покровителя. Ми тепер його маємо і продовжуємо розвивати цю традицію в мистецтві та символіці", - сказав представник ГУР МОУ Андрій Юсов.

Він зазначив, що розвідники продовжують виконувати поставлені завдання, але тепер, із небесним покровителем, вони стали ще сильнішими.

Архієпископ Вишгородський Агапіт побажав українській розвідці, щоб архангел Михаїл завжди оберігав і допомагав у роботі.

"Зброя - це важливо, це необхідно. Але коли наші воїни не мають сили духу, то ця зброя в їхніх руках є нічим. Завдання капеланів - робити все, щоб духовно й душевно наші воїни-захисники були сильними", - сказав він.

В основу дизайну поштового випуску лягла репродукція ікони «Архангел Гавриїл», створеної художниками Сергієм Герасименком та Оксаною Самсон у стилі українського бароко XVIII століття. У центрі композиції — Божий посланець, який тримає у правиці білу лілею, що символізує Богородицю, а на лівій руці сидить сова — символ мудрості та ключовий елемент емблеми ГУР. На іконі також зображені Пресвята Богородиця — захисниця українського народу та Миколай Чудотворець — покровитель мандрівників.

До складу поштового випуску входять марковий аркуш із 8 марок, а також художній конверт із маркою та відбитком спеціального поштового штемпеля. Придбати його можна онлайн.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

УкрпоштамаркаГУР МОУкапелан
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