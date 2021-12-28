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За сутки 27 декабря в Украине зафиксировано 2 248 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, говорится в сводке Минздрава.

 46 024 человека вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 12 498 человек, вторую дозу – 33 231 человек, дополнительную дозу получили 98 человек, ревакцинальную дозу – 197 человек.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 944 человека;
  • летальных исходов – 134;
  • выздоровело – 4 789 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 3 649 236 человек;
  • выздоровели – 3 437 528 человек;
  • летальных исходов – 95 105;
  • проведено ПЦР-тестирование – 16 691 695.

С начала вакцинальной кампании привито 14 605 035 человек, из них получили первую дозу – 14 605 033 человека, получили две дозы – 13 447 292 человека, получили дополнительную дозу – 2 208 человек, ревакцинальную дозу – 990 человек. В общей сложности проведено 28 055 523 прививки.
ForUm

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