За сутки 27 декабря в Украине зафиксировано 2 248 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, говорится в сводке Минздрава.
46 024 человека вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 12 498 человек, вторую дозу – 33 231 человек, дополнительную дозу получили 98 человек, ревакцинальную дозу – 197 человек.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 944 человека;
- летальных исходов – 134;
- выздоровело – 4 789 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 649 236 человек;
- выздоровели – 3 437 528 человек;
- летальных исходов – 95 105;
- проведено ПЦР-тестирование – 16 691 695.
С начала вакцинальной кампании привито 14 605 035 человек, из них получили первую дозу – 14 605 033 человека, получили две дозы – 13 447 292 человека, получили дополнительную дозу – 2 208 человек, ревакцинальную дозу – 990 человек. В общей сложности проведено 28 055 523 прививки.
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