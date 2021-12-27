также в разделеОбщество
Одессит пытался ввезти из ОАЭ более двухсот iPhone 13 Pro Max 10
В Бердянске депутаты с кулаками выясняли, кто прав на дороге 15
В Минобороны сказали, должны ли стать на учет беременные и женщины с малыми детьми 16
В Украине – менее двух тысяч новых случаев COVID-19 после выходных 15
Работодателей начнут штрафовать за дискриминацию в рекламе вакансий 23
В Украину идет серьезное похолодание 42
В Мининфраструктуры анонсировали изменения в системе пассажирских перевозок 16
В Карпатах снежный покров местами достигает двух метров 21
Нормы по воинскому учету касаются беременных и женщин с маленькими детьми 183
Кузин рассказал, когда в Украине стабилизируется ситуация с коронавирусом 17
В новогоднюю ночь Вакарчук выступит за закрытой вечеринке у российского миллиардера 94
Загороднюк рассказал, что может улучшить обороноспособность Украины 34
Синоптики рассказали какой будет погода в начале Нового года 35
Спасатели перешли на усиленный режим работы 9
Кабмин сменил состав правления АО "Укрзализныця" 20
В МОН рассказали, когда в школах закончатся зимние каникулы 26
Кузин прокомментировал возможный переход на дистанционное обучение из-за штамма Омикрон 18
Почтовые операторы меняют график работы на праздники 17

26 декабря в 17:05 в поисково-спасательное отделение пгт Верховина, поступило сообщение от жителя города Коломыя о том, что на горной полонине Смотрич травмировалась 21-летняя туристка из Львовщины. Об этом сообщает ГосЧС.

На помощь девушке сразу же отправились 5 спасателей Верховинского поисково-спасательного отделения, которые в 19:50 прибыли к пострадавшей, провели осмотр, предоставили медицинскую помощь, а именно наложили шину на правую нижнюю конечность, и транспортировали с помощью многофункциональных ношей в село Дземброня.

Там передали травмированную туристку работникам экстренной медицинской помощи.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги