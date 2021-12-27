26 декабря в 17:05 в поисково-спасательное отделение пгт Верховина, поступило сообщение от жителя города Коломыя о том, что на горной полонине Смотрич травмировалась 21-летняя туристка из Львовщины. Об этом сообщает ГосЧС.

На помощь девушке сразу же отправились 5 спасателей Верховинского поисково-спасательного отделения, которые в 19:50 прибыли к пострадавшей, провели осмотр, предоставили медицинскую помощь, а именно наложили шину на правую нижнюю конечность, и транспортировали с помощью многофункциональных ношей в село Дземброня.

Там передали травмированную туристку работникам экстренной медицинской помощи.