Украинские Карпаты засыпало снегом, местами высота снежного покрова достигает 186 сантиметров. Специалисты советуют избегать походов в горы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные отдела гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра.

На утро 26 декабря на снеголавинной станции Пожежевская у подножья горы Пежижевская, что возле самой высокой вершины Карпат Говерлы, держится 11,6 градуса мороза, лежит свежий снег. Высота снежного покрова составляет 90-175 см.

В районе станции Плай на полонине Боржава на Закарпатье намело 59-92 см, здесь -10,6°.

А на снеголавинном посту Драгобрат на Закарпатье температура воздуха -11,8°С. Высота снежного покрова здесь достигает 186 см.

На горе Поп Иван Черногорский - одной из самых высоких вершин украинских Карпат на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей - вчера также было снежно.

В Карпатах- высокая снеголавинная опасность (4-й уровень), в связи со снегопадами и метелями, ожидается 26-27 декабря на высокогорье Ивано-Франковской, в восточной части Закарпатской областей.

"Схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, высока вероятность массового схождения естественных средних и крупных лавин. Настоятельно советуем воздержаться от походов на высокогорье", - указали в отделе Укргидрометцентра.

Также значительная снеголавинная опасность (3-й уровень), в связи со снегопадами и метелями, ожидается 26-27 декабря - на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области, в горах Черновицкой, в среднегорье Львовской областей. "Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и крупных лавин. Настоятельно советуем воздержаться от походов на высокогорье", - также добавили специалисты.