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Кабинет министров Украины постановлением №1368 от 23 декабря 2021 года сменил состав правления АО "Укрзализныця", пишет Интерфакс-Украина.

Согласно постановлению, Кабмин прекратил полномочия члена правления "Укрзализныци" Романа Черницкого в связи с истечением срока полномочий.

Также правительство временно, на период до формирования нового правления АО УЗ (по представлению нового состава наблюдательного совета), но не более чем до 31 марта 2021 года постановило выбрать и назначить с 1 января 2022 года членами правления УЗ Павла Цубера и Евгения Шрамко.

Также Кабмин уполномочил государственного секретаря Министерства инфраструктуры Андрея Почтарева на подписание контракта с Камышиным, а Камышина как главу компании - с членами правления.

Как сообщалось, ранее Кабмин продлил контракт с Камышиным на период до формирования нового правления АО УЗ (по представлению нового состава наблюдательного совета), но не более чем до 31 декабря 2021 года.
ForUm

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