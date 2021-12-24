Производители сладостей приостанавливают производство части ассортимента из-за сверхвысоких цен на газ. Такое заявление сделал президент Ассоциации «Укркондпром» Александр Балдынюк.

Он сообщил, что 22 декабря цена газа на бирже уже пересекла предел в 73 тыс. грн. В этой связи, часть компаний отрасли уже сообщили Ассоциации о планах полностью или частично сворачивать производство продукции.

«Кондитерские предприятия уже несколько месяцев балансировали на грани рентабельности из-за сверхвысоких цен на газ и роста стоимости всех остальных составляющих себестоимости продукции. Ведь стоимость газа в этом году росла ежемесячно, начиная с января, когда его стоимость для производителей составляла 5,9 тыс. грн. В прошлом месяце производители покупали газ в среднем по ценам около 40 тыс. гривен и уже при такой его стоимости производство многих видов продукции было нерентабельным, а выполнение ранее подписанных контрактов было убыточным для предприятий отрасли. В декабре поставщики предлагали газ 55 по тыс. гривен за тысячу кубометров, при которой реализовать производимую продукцию по экономически обоснованным ценам уже было бы очень тяжело. А при стоимости газа для производственных нужд в 73 тыс. грн. за тысячу кубометров кондитерским компаниям проще вообще свернуть производство, ведь при такой себестоимости продукция будет невостребована ни на внутреннем, ни на внешних рынках», – пояснил Балдынюк.