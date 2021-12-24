Обеспечение безопасности Украины в широких ее измерениях сегодня является первым приоритетом государства, отметил президент Владимир Зеленский на итоговом заседании коллегии СБУ в Киеве.

По словам президента, граждане и государство должны быть обезопасены от терактов и свободны от вражеской пропаганды.

Подводя итоги уходящего года, Зеленский отметил, что Служба безопасности Украины наконец-то перестала быть кошмаром для бизнеса, что отметил представитель Совета бизнес-омбудсмена, и «стала кошмаром для предателей, сепаратистов, контрабандистов» и других воров, в отношении которых были применены санкции по решениям СНБО.

«В этом контексте я хочу поблагодарить за важную информацию и предложения для заседаний СНБО. Мы сделали для защиты нашей безопасности много важных вещей, которые должны были быть сделаны еще в 2014 году», – заявил Зеленский.

По его мнению, изменения в деятельности СБУ отмечают не только украинское общество, но и международные партнеры.

«Эта трансформация – логическое начало перемен. Несмотря на оптимизацию структуры и сокращение некоторых функций СБУ, для нас важно, чтобы лучшие кадры оставались в рядах СБУ», – подчеркнул президент и добавил, что работы по безопасности в 2022 году будет немало.

Среди важнейших задач на следующий год Зеленский назвал защиту национальных интересов и государственности, противодействие российской агрессии и гибридной войне, защиту критической инфраструктуры, контрразведывательную деятельность.

Вторым важным направлением, по мнению Зеленского, является борьба с терроризмом во всех его проявлениях.

Третье направление – кибербезопасность, в том числе защита информационных ресурсов государства и блокирование влияния пропаганды.

«Это сильные дестабилизирующие факторы, которые будут использовать как извне, так и, к сожалению, изнутри нашей страны. Я рассчитываю на ваше успешное противодействие им на обоих направлениях», – отметил президент.

В то же время, он выразил убеждение, что у офицеров Службы безопасности Украины хватает опыта, умений и навыков, чтобы успешно выполнить все поставленные задачи.

«Ведь вы прекрасно понимаете, что такое интересы государства и почему они должны быть защищены при любых обстоятельствах», – обратился Зеленский к работникам СБУ и поблагодарил за службу.

Президент также вручил сотрудникам службы безопасности государственные награды и ордера на квартиры.