Сотрудники СБУ заблокировали противоправную деятельность группы лиц, наладивших канал незаконного ввоза и продажи фейковых лекарственных средств в Украине.

По данным следствия, организовали «бизнес» выходцы из Луганска. «Специализировались» на препаратах для онкобольных.

Около года злоумышленники незаконно завозили из-за границы фальсифицированные препараты, маскируя их под продукцию известных производителей, а также незарегистрированные и запрещенные к продаже в Украине препараты производства РФ и Республики Беларусь.

На территорию Украины товар доставляли международными рейсовыми автобусами и самолетами, а для его хранения арендовали склад в столице.

Поддельные «лекарства» сбывали больным через онлайн-аптеки.

В ходе обысков, проведенных в складском помещении и по адресам фактического проживания участников группы в Киеве и Львове, изъято:

большое количество медицинских препаратов, в том числе фальсифицированных и не зарегистрированных лекарственных средств производства РФ и Республики Беларусь общей стоимостью 1 млн грн;

наличные денежные средства;

компьютерная техника, мобильные телефоны и сим-карты с доказательствами противоправной деятельности;

банковские карты, через которые производились расчеты с покупателями.

В настоящее время одному из злоумышленников объявлено подозрение по ст. 321-1 (фальсификация лекарственных средств или обращение фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины и решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Мероприятия по разоблачению правонарушения проводились сотрудниками кибердепартамента СБУ совместно со следователями Национальной полиции и при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры.