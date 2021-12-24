Сотрудники СБУ заблокировали противоправную деятельность группы лиц, наладивших канал незаконного ввоза и продажи фейковых лекарственных средств в Украине.
По данным следствия, организовали «бизнес» выходцы из Луганска. «Специализировались» на препаратах для онкобольных.
Около года злоумышленники незаконно завозили из-за границы фальсифицированные препараты, маскируя их под продукцию известных производителей, а также незарегистрированные и запрещенные к продаже в Украине препараты производства РФ и Республики Беларусь.
На территорию Украины товар доставляли международными рейсовыми автобусами и самолетами, а для его хранения арендовали склад в столице.
Поддельные «лекарства» сбывали больным через онлайн-аптеки.
В ходе обысков, проведенных в складском помещении и по адресам фактического проживания участников группы в Киеве и Львове, изъято:
- большое количество медицинских препаратов, в том числе фальсифицированных и не зарегистрированных лекарственных средств производства РФ и Республики Беларусь общей стоимостью 1 млн грн;
- наличные денежные средства;
- компьютерная техника, мобильные телефоны и сим-карты с доказательствами противоправной деятельности;
- банковские карты, через которые производились расчеты с покупателями.
В настоящее время одному из злоумышленников объявлено подозрение по ст. 321-1 (фальсификация лекарственных средств или обращение фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины и решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Мероприятия по разоблачению правонарушения проводились сотрудниками кибердепартамента СБУ совместно со следователями Национальной полиции и при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры.
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