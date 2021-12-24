также в разделеОбщество
ОГП сообщил о подозрении министру транспорта РФ и его заму
Алла Барановская встала на защиту всех украинок
ВАКС приговорил экс-замглавы правления «Укргазвыдобування» к 5 годам тюрьмы 7
Обвиняемый в убийстве Кожара вышел под залог 2,7 млн 12
Украинцы считают, что в 2014 году страна могла сохранить Крым в своем составе 17
Укрзализныця объяснила «зраду» по миллионной елке на ж/д вокзале Киева 14
СБУ обезвредила международную группировку: злоумышленники похищали людей на востоке 13
Чехия изменила правила въезда для украинцев 16
Военный учет женщин: Минобороны пересмотрит список профессий 60
«Гумконвой» РФ завез на Донбасс 270 тысяч доз «Спутника», МИД возмущен 13
В Украину не пустили российскую модель 17
В Украине за сутки – 6647 новых случаев COVID-19 18
Нигериец предлагал взятку, чтобы «углубленно учить украинский язык» в Одессе 13
Залужный успокаивает женщин: уже завтра в военкомат бежать не надо 30
Из Украины пытались вывезти партию одного из самых дорогих металлов в мире 32
Украинский журналист объяснил, почему не пошел на пресс-конференцию Путина 110
Украинцев, выступающих за перенос празднования Рождества, стало больше 25
Пенсии вырастут на 83%: кому повысят выплаты в 2022 году 177

Сотрудники СБУ заблокировали противоправную деятельность группы лиц, наладивших канал незаконного ввоза и продажи фейковых лекарственных средств в Украине.

По данным следствия, организовали «бизнес» выходцы из Луганска. «Специализировались» на препаратах для онкобольных.

Около года злоумышленники незаконно завозили из-за границы фальсифицированные препараты, маскируя их под продукцию известных производителей, а также незарегистрированные и запрещенные к продаже в Украине препараты производства РФ и Республики Беларусь.

На территорию Украины товар доставляли международными рейсовыми автобусами и самолетами, а для его хранения арендовали склад в столице.

Поддельные «лекарства» сбывали больным через онлайн-аптеки.

В ходе обысков, проведенных в складском помещении и по адресам фактического проживания участников группы в Киеве и Львове, изъято:

  • большое количество медицинских препаратов, в том числе фальсифицированных и не зарегистрированных лекарственных средств производства РФ и Республики Беларусь общей стоимостью 1 млн грн;
  • наличные денежные средства;
  • компьютерная техника, мобильные телефоны и сим-карты с доказательствами противоправной деятельности;
  • банковские карты, через которые производились расчеты с покупателями.

В настоящее время одному из злоумышленников объявлено подозрение по ст. 321-1 (фальсификация лекарственных средств или обращение фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины и решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Мероприятия по разоблачению правонарушения проводились сотрудниками кибердепартамента СБУ совместно со следователями Национальной полиции и при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги