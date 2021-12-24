В Киеве обнаружили за минувшие сутки 1234 больных коронавирусом. 15 человек скончались, сообщил мэр Виталий Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 63 больных коронавирусом и 76 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 1265 человек. В общей сложности коронавирус преодолели 306 299 жителей столицы.

«Больше всего случаев заболевания выявили в Деснянском районе – 201, в Оболонском – 194 и в Днепровском районе – 174 случая», – отметил Кличко.

Напомним, за сутки 22 декабря в Киеве обнаружили за минувшие сутки 1211 больных коронавирусом.