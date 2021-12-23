также в разделеСтолица
В одной из старейших библиотек Киева организовали «наливайку» 36
Киевводоканал анонсировал повышение тарифов 14
В Киеве сносят незаконные елочные базары 19
За сутки в Киеве – 1403 больных коронавирусом. Из них 170 детей 15
Будут судить иностранца-водителя, убившего пешехода в центре Киева 9
Киев временно ограничивает въезд грузовиков 19
За сутки в Киеве заболели коронавирусом 1496 человек 14
В Киеве ночью резко похолодает, завтра на дорогах гололедица 25
Киев начинает работу пунктов обогрева 26
В Киеве – почти 500 новых больных COVID-19 10
В Киеве водитель на Toyota протаранил 15 припаркованных автомобилей и скрылся 30
Новогодние локации в Киеве. Список 203
В Киеве открыли проезд по новому участку Большой Окружной дороги 71
За сутки в Киеве – 1385 больных COVID-19 19
Вифлеемский огонь принесли в Киевсовет 20
Здание КГГА 16-17 декабря подсветят крымскотатарским орнаментом «орьнек» 11
В Киеве – почти полторы тысячи новых случаев COVID-19 14
Кличко рассказал, каким лично для него был 2021 год 36

В Киеве обнаружили за минувшие сутки 1211 больных коронавирусом. 12 человек скончались, сообщил мэр Виталий Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 82 больных коронавирусом и 59 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 1614 человека. В общей сложности коронавирус преодолели 305 034 жителей столицы.

«Больше всего случаев заболевания выявили в Деснянском районе – 161, в Дарницком – 155 и в Оболонском районе – 150 случаев», – сообщил Кличко.

В Украине за сутки 22 декабря зафиксировано 7312 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

7
Теги