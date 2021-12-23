В Киеве обнаружили за минувшие сутки 1211 больных коронавирусом. 12 человек скончались, сообщил мэр Виталий Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 82 больных коронавирусом и 59 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 1614 человека. В общей сложности коронавирус преодолели 305 034 жителей столицы.

«Больше всего случаев заболевания выявили в Деснянском районе – 161, в Дарницком – 155 и в Оболонском районе – 150 случаев», – сообщил Кличко.

В Украине за сутки 22 декабря зафиксировано 7312 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.