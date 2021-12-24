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Большинство респондентов – 58,1% – считают, что переговоры с Путиным следует вести только при участии западных партнеров, свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 13-16 декабря.

26,6% респондентов считают прямые переговоры Зеленского и Путина действенным способом достижения мира.

При этом подавляющее большинство респондентов не верят, что прямые переговоры Зеленского и Путина приведут к возвращению Крыма (84,4% не верят) и оккупированной части Донбасса (66,3%).

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что вопрос «Северного потока – 2» можно было бы использовать в качестве инструмента, чтобы добиться встречи с президентом России Владимиром Путиным с целью продвижения в мирном процессе на Донбассе.
ForUm

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