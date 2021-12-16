Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что вопрос «Северного потока – 2» можно было бы использовать в качестве инструмента, чтобы добиться встречи с президентом России Владимиром Путиным с целью продвижения в мирном процессе на Донбассе.

Об этом он сказал во время общения с представителями СМИ на полях шестого саммита Восточного партнерства, который продолжается в Брюсселе, сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП.

«Мы сегодня говорили с канцлером Шольцом по поводу «Северного потока – 2». Я считаю, что этот вопрос – это вопрос безопасности – серозный инструмент для разговора с Российской Федерацией. И я считаю очень справедливый инструмент, который сегодня находится в руках некоторых лидеров Европы, где канцлер Шольц играет одну из важных ролей», – отметил Зеленский.

Президент сообщил, что во время их с канцлером Германии переговоров в Брюсселе на полях саммита Восточного партнерства поднимал вопрос, что благодаря такому инструменту можно было бы добиться встречи с президентом РФ, где состоялось бы определенное продвижение в выполнении Минских договоренностей или другие шаги для завершения конфликта на востоке нашей страны.