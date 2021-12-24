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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг опроверг заявления российских властей о том, что Альянс когда-либо давал обещание не расширяться, в частности на Восток.

Об этом он сказал в интервью DPA, передает Европейская правда.

«НАТО никогда не давало обещаний не расширяться. Собственно, в учредительном договоре нашей организации указано, что любая европейская страна может стать членом Альянса. Во-вторых, есть документы, касающиеся 70-х и 90-х годов - Хельсинкский Заключительный акт, Парижская хартия, учредительный акт Россия-НАТО и многие другие договоры, которые ясно дают понять, что страны имеют право выбирать свой собственный путь», – сказал Столтенберг.

Он напомнил, что это основополагающий принцип европейской безопасности, под которым подписалась и Россия.

«И союзники категорически отрицают, что обещали что-либо подобное. Сам бывший президент Горбачев сказал, что тема расширения НАТО никогда не поднималась до воссоединения Германии», - добавил Столтенберг.

Президент РФ Владимир Путин 23 декабря во время ежегодной пресс-конференции в очередной раз повторил миф о том, что НАТО «обмануло» Россию последовательными волнами расширения со времен холодной войны.

Как известно, 17 декабря МИД РФ обнародовал «проекты договоров» о фактически распределении сфер влияния в Европе, которые Москва хочет подписать с Североатлантическим альянсом и США.

В одном из пунктов Россия предлагает странам НАТО взять на себя обязательства, исключающие дальнейшее расширение НАТО, в том числе присоединение Украины, а также других государств.
ForUm

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