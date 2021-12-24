Ви вирішили купити Рено Меган і хочете переконатися, що інформація, надана власником, є вірною? А може, ви продаєте машину і бажаєте показати покупцям її справжню історію? Скористайтеся базами перевірки авто. Завдяки їм у вас буде вільний доступ до актуальних даних з державного реєстру транспортних засобів та закордонних регістрів.

Що вдасться дізнатися?

Тут доступна інформація про кожен вживаний автомобіль, наприклад:

термін дії обов'язкового технічного огляду та страхування цивільної відповідальності;

власник — це компанія, організація або приватна особа;

кількість власників транспортних засобів з моменту реєстрації в Україні, включаючи поточного власника;

дати проведених технічних випробувань;

технічні дані — наприклад, обсяг і потужність двигуна, вид палива, показання лічильників за результатами технічних випробувань;

деякі ризики, пов'язані з транспортним засобом — наприклад, інформація про те, чи потрапив транспортний засіб в аварію чи використовувався як таксі.

Якщо транспортний засіб був зареєстрований раніше в іншій країні, ви можете перевірити зовнішні ризики. Дані про ризики збираються із зовнішньої системи та надходять, зокрема, із США, Канади та деяких європейських країн, наприклад, Бельгії, Нідерландів, Іспанії, Швеції, Норвегії.

Що необхідно знати для перевірки?

Потрібні такі дані автомобіля:

реєстраційний номер;

номер VIN;

дата першої реєстрації.

Ви знайдете дані у свідоцтві про реєстрацію. Якщо ви хочете купити старий автомобіль — запитайте цю інформацію у продавця.

Такою перевіркою не варто нехтувати. Автовласники часто замовчують інформацію, щоб продати свій транспортний засіб на вигідних умовах. Вони приховують нюанси, які можуть позначитися на експлуатаційних характеристик у майбутньому. Найменше шансів потрапити на недобросовісного продавця буде у тих, хто вибирає модель авто через сервіс OLX. За допомогою спеціальних баз перевірки вдасться уникнути неприємностей.