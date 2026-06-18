«Укрпошта» продала 716 старих авто за суму, меншу за річну зарплату Смілянського

«Укрпошта» реалізувала на аукціонах понад тисячу автомобілів, які раніше використовувалися для перевезення пошти. Серед проданого транспорту були й десятки радянських машин, частина яких експлуатувалася ще з часів до проголошення незалежності України.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Продаж відбувався у два етапи. Перший завершився в лютому реалізацією 716 автомобілів, що принесло підприємству близько 9 млн грн. У межах другого етапу на торги виставили ще 316 транспортних засобів, із яких уже відбулося 42 аукціони.

У компанії зазначили, що таким чином фактично позбулися значної частини застарілого автопарку, який жартома називали «музеєм радянського автопрому». Серед проданих машин були «Волги», «Жигулі», «Газелі», УАЗи та знамениті «буханки». Деякі автомобілі були старшими за незалежність України, а окремі вантажівки подолали понад мільйон кілометрів.

Найдорожчим лотом другого етапу стали 23 радянські автомобілі, які продали за 916 тис. грн.

Крім того, на аукціони виставляли службові автомобілі марок Volkswagen, Suzuki та інших виробників, які раніше використовувалися керівництвом компанії. Загалом участь у торгах взяли понад 600 учасників.

Генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський наголосив, що під час повномасштабної війни компанія втратила 426 автомобілів через російські обстріли та тимчасову окупацію територій.

«У цих умовах ми не маємо права утримувати неефективний брухт. Кожен проданий іржавий УАЗ — це прямий внесок у нові магістральні машини, сучасну логістику, швидкість доставки та здатність компанії працювати навіть тоді, коли ворог намагається зруйнувати інфраструктуру», — зазначив Смілянський.

Нагадаємо, за словами гендиректора «Укрпошти», за 2024 рік він отримав зарплату та доплату 15 % за роботу з державною таємницею –11 723 286 гривень до податків, або пересічно 970 009 гривень на місяць.