также в разделеМир
Эмир Дубая выплатит экс-супруге крупнейшую в истории компенсацию 10
TikTok стал самым посещаемым доменом в 2021 году, обогнав Google 10
Радио Свобода признали экстремистами в Беларуси 9
Испания возвращает масочный режим на улицы 12
AstraZeneca заявляет, что третья доза ее вакцины «значительно» усиливает иммунитет к «омикрону» 17
ФРГ запретит «собрания» на Новый год 12
Жена Макрона будет судиться из-за слухов о том, что она трансгендер 24
Лукашенко обвинил польские спецслужбы в убийствах мигрантов на границе 25
Турция будет использовать COVID-вакцину своего производства 11
ЕК открыла дело против Польши из-за скандального решения Конституционного суда 23
США обвинили Россию в нарушении правил ВТО 34
Еврокомиссия ограничила срок действия цифровых COVID-сертификатов 93
Польскому военному грозит 10 лет тюрьмы за бегство в Беларусь 394
В РФ вводят правила для массовых захоронений в военное и мирное время 257
Цены на газ в Европе превысили $2000 за тысячу кубометров 21
Путин хочет от США юридически обязывающий документ по гарантиям безопасности 265
Девушка Протасевича попросила помилования у Лукашенко 24
В Беларуси заявили о нападении на свое посольство в Лондоне 28

Италия могла бы сыграть посредническую роль в переговорах между Россией и НАТО по гарантиям безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Конечно, имея в виду и доброжелательный настрой, и уровень наших отношений, Италия могла бы сыграть роль в нормализации российско-ЕСовских отношений, и даже по линии переговоров, которые намечаются сейчас между Россией и НАТО», - сказал Путин на большой пресс-конференции.

Он отметил, что отношения между Россией и Италией находятся на высоком уровне, «вне зависимости от тех политических сил, которые в тот или иной момент оказываются на вершине политической власти», передает Интерфакс-Украина.

«Конечно, Италия – страна НАТО, страна Евросоюза, но это не мешает нам работать в том ключе, о котором я сказал. Надеюсь, что так и будет», - добавил президент.

Путин также заявил, что переговоры РФ-США по гарантиям безопасности пройдут в первых числах января, и в Москве рассчитывают, что они позволят странам двигаться вперед.

«Мы готовы и на площадке ОБСЕ их (гарантии безопасности, – ред.) обсуждать. Надеюсь, что эта первая позитивная реакция и анонсированное возможное начало работы в ближайшее время, в первых числах января, оно позволит нам двигаться вперед», - сказал он.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3089 грн.
7
Теги