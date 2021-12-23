Италия могла бы сыграть посредническую роль в переговорах между Россией и НАТО по гарантиям безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Конечно, имея в виду и доброжелательный настрой, и уровень наших отношений, Италия могла бы сыграть роль в нормализации российско-ЕСовских отношений, и даже по линии переговоров, которые намечаются сейчас между Россией и НАТО», - сказал Путин на большой пресс-конференции.

Он отметил, что отношения между Россией и Италией находятся на высоком уровне, «вне зависимости от тех политических сил, которые в тот или иной момент оказываются на вершине политической власти», передает Интерфакс-Украина.

«Конечно, Италия – страна НАТО, страна Евросоюза, но это не мешает нам работать в том ключе, о котором я сказал. Надеюсь, что так и будет», - добавил президент.

Путин также заявил, что переговоры РФ-США по гарантиям безопасности пройдут в первых числах января, и в Москве рассчитывают, что они позволят странам двигаться вперед.

«Мы готовы и на площадке ОБСЕ их (гарантии безопасности, – ред.) обсуждать. Надеюсь, что эта первая позитивная реакция и анонсированное возможное начало работы в ближайшее время, в первых числах января, оно позволит нам двигаться вперед», - сказал он.