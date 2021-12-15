Собственный корреспондент агентства УНИАН в РФ Роман Цимбалюк рассказал, что его преследуют в Российской Федерации за якобы разжигание межнациональной розни в отношении россиян.

Об этом Цимбалюк сказал в эксклюзивном комментарии Укринформу.

«Слова, за которые они меня преследуют, звучат очень просто: «Если любой русский военный или человек «без знаков различия» пересечет украинскую границу с оружием в руках, то будет уничтожен, как бешеный пес». Они почему-то первую часть – о пересечении украинской границы с оружием – отбросили, и пришли к выводу, что я занимаюсь «разжиганием межнациональной розни» к группе россиян, хотя на самом деле все просто: сидите дома и не мешайте нам жить, тогда и сами будете живы, и мы будем живы, и все у всех будет хорошо», – отметил журналист.

Информационная атака на Цимбалюка началась в России еще в ноябре этого года. Тогда ряд их медиа, таких как РИА Новости, Russia today, начали обнародовать материалы о том, что украинского корреспондента вызывают на допрос в связи с «разжиганием вражды к россиянам», а также публиковать скрины жалоб в адрес прокуратуры с просьбами проверить информационные материалы на Ютуб-канале Цимбалюка «о возможном нарушении законодательства о противодействии экстремистской деятельности в связи с размещением Цимбалюком Р.В. информационных материалов в сети Интернет и по другим вопросам».

Кроме того, в Интернете есть скрин обращения депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Дмитриева Дмитрия Владимировича, который просит прокуратуру Москвы проверить материалы на Ютуб-канале Цимбалюка и принять решение «на предмет законности пребывания этого лица на территории Российской Федерации».

Напомним, адвокат Николай Полозов будет защищать интересы Цимбалюка, которого вызывают в прокуратуру Москвы «для дачи объяснений и участия в рассмотрении вопроса о возбуждении дел об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.3.1 КоАП РФ».

Роман Цимбалюк – украинский журналист, собственный корреспондент агентства УНИАН в РФ. Он единственный украинский корреспондент, аккредитованный в России. Цимбалюк занимает жесткую проукраинскую позицию, отличился язвительными вопросами к российским политикам, включая президента РФ Владимира Путина, и смелыми заявлениями в поддержку Украины на популярных ток-шоу российского телевидения. Живет в Москве.