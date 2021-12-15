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В России украинского журналиста, корреспондента агентства УНИАН Романа Цимбалюка обвинили в экстремизме, сообщил адвокат Николай Полозов.

«Единственный аккредитованный в России украинский журналист Роман Цимбалюк оказался в этой же самой России вне закона. Как водится, обвинили в экстремизме. Пока собираются заводить несколько административных дел по 20.3.1 (возбуждение ненависти либо вражды) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», - написал он.

По его словам, важно понимать специфику российского законодательства.

«Грань между «административным» экстремизмом и «уголовным» весьма тонкая и во многом зависит от экспертов, качество работы которых в делах с политическим интересом власти очень предсказуемо. Многие эксперты считают, что эти статьи неконкретные, расплывчатые и «резиновые», т.е. позволяющие натягивать норму на любые обстоятельства», - отметил Полозов.

Дополнительным признаком согласованной атаки на Цимбалюка является слив через «пропагандистские помойки» «различной якобы дискредитирующей информации, например, абсурдных обвинений в шпионской деятельности».

«Как бы то ни было, со стороны властей РФ производятся давление на иностранного журналиста, фактически с лишением его права на свободу выражения мнения и осуществление профессиональной деятельности. Полагаю, что такие действия в отношении журналистов недопустимы и за них властям придется держать ответ в независимых международных судебных инстанциях», - заявил Полозов.

Он добавил, что по договоренности с Цимбалюком будет представлять его интересы по всем вопросам, «так интересующим власти России».
ForUm

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