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Четверть опрошенных украинцев поддерживают идею переноса празднования Рождества с 7 января на 25 декабря, свидетельствуют результаты опроса соцгруппы Рейтинг.

58% респондентов против такой идеи. Еще 15% отметили, что им все равно этот вопрос и 1% - затруднились ответить.

Лишь 4% празднуют Рождество 25 декабря, тогда как большинство опрошенных (71%) – 7 января.

В то же время 18% украинцев празднуют Рождество дважды (25 декабря и 7 января) и их количество за год несколько выросло. Чаще о двойном праздновании Рождества говорили жители Запада, Киева и греко-католики.

Только 6% не празднуют Рождество вообще (больше всего среди молодежи и жителей Юга, Востока).

В динамике за последние 5 лет уменьшилось количество тех, кто против переноса даты празднования Рождества (с 69 до 58%) и несколько возросло число сторонников (с 15 до 26%).

Больше всего сторонников идеи переноса Рождества на Западе и в Киеве: около 40% поддерживают и почти столько же не поддерживают. Несколько больше поддерживают эту инициативу опрошенные среднего и старшего возраста, а также греко-католики.
ForUm

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