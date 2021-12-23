В Государственное бюро расследований, куда на 10:00 вызвали пятого президента Петра Порошенко, прибыл его адвокат Игорь Головань, который намерен подать ряд ходатайств.

Об этом он сообщил в комментарии Укринформу.

«Порошенко никто не вызывал, но я там буду. Я приду, чтобы подать ходатайства и потребовать соблюдения норм закона», - сказал Головань перед этим.

Адвокат уточнил, что будет ходатайствовать о вызове в качестве свидетелей в этом уголовном производстве президента Владимира Зеленского, а также выполнении ряда следственных действий, которые «разоблачили незаконные действия власти».

«В ГБР должны эти ходатайства рассмотреть в трехдневный срок и вынести постановление», - отметил Головань.

Напомним, Государственное бюро расследований опубликовало повестку о вызове Порошенко на 10:00 23 декабря по делу покупки угля у ОРДЛО, в рамках которого ему было выдвинуто подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций.

Работники ГБР совместно с сотрудниками СБУ расследуют уголовное производство относительно организации преступной схемы поставок угля из временно оккупированных территорий и финансирования террористических организаций ЛНР и ДНР группой граждан Украины на общую сумму около 1,5 миллиарда гривен.

В сентябре-ноябре 2021 года в указанном производстве уже сообщено о подозрении одному из действующих народных депутатов и бывшему министру энергетики.

Они подозреваются в покупке за государственные средства в ОРДЛО угля. По мнению следствия, своими действиями фигуранты производства поставили энергетическую сферу в зависимость от Российской Федерации и террористических организаций. Что, в свою очередь, подорвало экономическую безопасность государства в 2014-2015 годах, лишило возможностей для диверсификации источников поставки энергетических ресурсов, а также предоставило РФ более широкие возможности для дальнейшего вмешательства во внутренние дела Украины и ведения против нее подрывной деятельности.

Производство осуществляется по ч. 1 и ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма), ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации) УКУ.

Исполняющий обязанности генпрокурора Алексей Симоненко в понедельник, 20 декабря, подписал уведомление о подозрении пятому президенту Петру Порошенко в деле поставки угля с оккупированных территорий.

Уведомление о подозрении подписал заместитель генпрокурора, поскольку генпрокурор Ирина Венедиктова находится в отпуске.