Подозреваемого в госизмене и содействии терроризму пятого президента Петра Порошенко повторно вызывают в Государственное бюро расследований. В прошлый раз, когда следователи ГБР подошли к Порошенко с повесткой о вызове, тот проигнорировал их, сел в машину и уехал. В настоящее время экс-президент находится за пределами Украины.

Об этом заявил заместитель начальника департамента по надзору за органами госбезопасности Офиса генпрокурора Иван Кисилевич, передает Украинская правда.

«Поскольку указанное лицо, бывший президент Украины, сегодня не прибыло по вызову, мы направили повторный вызов на четверг 23 декабря 2021 года на 10 часов», - сообщил он.

По словам Кисилевича, в это время будет решаться вопрос вручения Порошенко ходатайства об избрании меры пресечения. Какая именно это будет мера пресечения, пока не определено. Все будет зависеть от поведения подозреваемого и рисков возможности его побега.

Представитель ОГП уточнил, что пятый президент вызывается не на допрос, а «для проведения различных процессуальных действий».

Напомним, 17 декабря следователи Государственного бюро расследований попытались вручить Порошенко повестку о вызове в ГБР, однако тот проигнорировал их и сел в машину и уехал.

Руководитель центрального штаба «Европейской солидарности» Александр Турчинов обещает, что Порошенко будет ходить на допросы, когда вернется в Украину. Откуда именно вернется, Турчинов не уточнил, но из постов самого Порошенко в соцсетях следует, что он уехал в Турцию.

ГБР направило почтой подозрение Порошенко в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля с Донбасса.