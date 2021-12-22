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Народный депутат от «Слуги народа» Николай Галушко нецензурно общался с полицейскими, остановившими за нарушение ПДД водителя и авто, которые возят этого нардепа.

Соответствующим  видео располагает Украинская правда.

По данным источников издания, инцидент произошел 18 декабря 2020 года. Полицейские остановили авто в центре Киева за нарушение правил дорожного движения – пересечение двойной полосы – примерно в 4:00.

Нардеп Галушко приехал «выручать» своего водителя и долго, нецензурно говоря, объяснял, правоохранителям, что это автомобиль народного депутата и они, мол, не имели права его останавливать. Полицейские отметили, что на автомобиле не написано, что оно принадлежит нардепу, а также, что к тому же нардепы не имеют дипломатического иммунитета.

На видео Галушко обвиняет правоохранителей в провокации, жалуется, что его «выдернули из-за стола» и обзывает полицейских «дебилами».

Как выясняется в процессе разговора (подтверждается декларацией нардепа, – ред.), вышеупомянутое авто Toyota Land Cruiser находится в собственности матери депутата.

Примечательно, что 42-летний Галушко является членом комитета по правоохранительной деятельности, выпускником Национальной академии внутренних дел.

Прямая речь:

Нардеп: Подожди! Стоять! Кто осматривал машину? 

Полицейский: У вас що дипломатичний автомобіль? 

Н: Этот автомобиль мне принадлежит. 

П: Чудово. 

Н: В декларации задекларирован. 

П: Супер. 

Н: Как народному депутату. Как вы можете б..ь осматривать? Ну вы что? 

П: А чим він відрізняється від інших автомобілів? 

Н: Ты что больной на голову или что?! 

П: Я вас прошу нормально спілкуватись. 

Н: Ты услышал меня?! Это автомобиль народного депутата Украины! 

П: Він має імунітет? 

Н: Как ты можешь его осматривать? 

П: Вас ніхто не оглядав.

Н: Как ты можешь осматривать автомобиль народного депутата?! 

П: Ваш імунітет народного депутата не постраждав.
ForUm

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