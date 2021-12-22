Народный депутат от «Слуги народа» Николай Галушко нецензурно общался с полицейскими, остановившими за нарушение ПДД водителя и авто, которые возят этого нардепа.
Соответствующим видео располагает Украинская правда.
По данным источников издания, инцидент произошел 18 декабря 2020 года. Полицейские остановили авто в центре Киева за нарушение правил дорожного движения – пересечение двойной полосы – примерно в 4:00.
Нардеп Галушко приехал «выручать» своего водителя и долго, нецензурно говоря, объяснял, правоохранителям, что это автомобиль народного депутата и они, мол, не имели права его останавливать. Полицейские отметили, что на автомобиле не написано, что оно принадлежит нардепу, а также, что к тому же нардепы не имеют дипломатического иммунитета.
На видео Галушко обвиняет правоохранителей в провокации, жалуется, что его «выдернули из-за стола» и обзывает полицейских «дебилами».
Как выясняется в процессе разговора (подтверждается декларацией нардепа, – ред.), вышеупомянутое авто Toyota Land Cruiser находится в собственности матери депутата.
Примечательно, что 42-летний Галушко является членом комитета по правоохранительной деятельности, выпускником Национальной академии внутренних дел.
Прямая речь:
Нардеп: Подожди! Стоять! Кто осматривал машину?
Полицейский: У вас що дипломатичний автомобіль?
Н: Этот автомобиль мне принадлежит.
П: Чудово.
Н: В декларации задекларирован.
П: Супер.
Н: Как народному депутату. Как вы можете б..ь осматривать? Ну вы что?
П: А чим він відрізняється від інших автомобілів?
Н: Ты что больной на голову или что?!
П: Я вас прошу нормально спілкуватись.
Н: Ты услышал меня?! Это автомобиль народного депутата Украины!
П: Він має імунітет?
Н: Как ты можешь его осматривать?
П: Вас ніхто не оглядав.
Н: Как ты можешь осматривать автомобиль народного депутата?!
П: Ваш імунітет народного депутата не постраждав.
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