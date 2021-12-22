С января 2022 года Европейский Союз сократит срок действия ковид-сертификата с 365 дней до 270 дней.

Об этом в ходе брифинга в среду сказала заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич, передает Укринформ.

«Со следующего года нас ждут некоторые изменения относительно сертификатов в европейских странах. С 10 января ЕС планирует принять сокращение срока действия ковид-сертификатов с 365 до 270 дней», - сказала Карчевич.

В то же время она напомнила, что украинские ковид-сертификаты признаются в 55 странах мира, входящих в Доверительную сеть. План развития сети в 2022 году, по словам Карчевич, позволит с украинскими ковид-сертификатами посетить не менее 80 стран.

В настоящее время, согласно данным Минздрава, более 9 млн украинцев пользуются цифровыми ковид-сертификатами.

Как сообщалось, в Украине полный курс вакцинации против коронавирусной болезни прошли более 13 млн человек.