Члены комиссии по избранию руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры не смогли набрать достаточное количество голосов для избрания главы ведомства, против этого голосовали почти все члены, избранные Верховной Радой, пишет Украинская правда.

Все представители Верховной Рады, кроме Вячеслава Навроцкого («Слуга народа»), не поддержали голосование конкурса.

Голосовали дважды по избранию главы САП – решения не было. В течение нескольких часов члены комиссии спорили, доходило даже до оскорблений и обвинений.

Иностранцы и Навроцкий призывали к логике и объясняли, что чисто математическим путем уже есть победитель.

Пять из шести членов от парламента председатель комиссии Екатерина Коваль («За будущее»), Елена Бусол («За будущее»), Андрей Гуджал («Оппозиционная платформа – За жизнь»), Богдан Романюк («Доверие») и Евгений Соболь («Слуга народа») не поддерживали ни одного голосования.

Они объясняли это необходимостью согласовать с Офисом генпрокурора ряд вопросов, например, есть ли допуск к гостайне у кандидатов.

Иностранные члены пытались объяснить, что их работа – избрать главу ведомства, а согласовывать вопросы гостайны – это можно и впоследствии. Также они выразили опасение, что следующая встреча членов комиссии может не состояться из-за отсутствия кворума. Предварительно предлагали провести заседание 23 и 24 декабря.

Во время третьего голосования не поддержали даже утверждение и обнародование рейтинга кандидатов.

Комиссия пошла на перерыв, не поддержав окончательного результата.

«Я хочу получить от Офиса (генпрокурора – ред.), что эти кандидаты проверены в соответствии с законом об очищении власти и имеют допуск к государственной тайне», - казала Коваль.

Конкурсная комиссия по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры огласила результаты по итогам собеседований: детектив НАБУ Александр Клименко получил 246 баллов, прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк – 229 баллов.

Во вторник комиссия собралась в полном составе и утвердила повестку дня: проведение собеседований с кандидатами на административные должности САП и с кандидатами на должность руководителя САП, оценивание результатов, определение победителей конкурса.

Меморандум между Украиной и Международным валютным фондом предусматривает избрание нового руководителя САП до декабря 2021 года.

После практического задания на профессиональную компетентность комиссия неоднократно не могла собраться, чтобы назначить дату проведения завершающего конкурса собеседований двух претендентов на эту должность – Клименко и Синюка.