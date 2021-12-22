За сутки 21 декабря в Украине зафиксировано 6 363 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19, говорится в сводке Минздрава.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 2 241 человек;
- летальных исходов – 301;
- выздоровели – 19 494 человека.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 623 079 человек;
- выздровели – 3 376 899 человек;
- летальных исходов – 93 909;
- проведено ПЦР-тестирование – 16 566 449.
С начала вакцинальной кампании привито 14 461 449 человек, из них получили первую дозу – 14 461 447 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 13 141 446 человек, получили дополнительную дозу – 325 человек. В общей сложности проведено 27 603 218 прививок.
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