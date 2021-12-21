также в разделеОбщество
Чаус обжалует свое отчисление из штата судей 3
В РФ заявили о последствиях возможной отправки военных НАТО в Украину 8
В Киеве проведут учения НАТО по кибербезопасности 9
СБУ заявила о предотвращении передачи секретных данных спецслужбам РФ 15
Дело экс-руководителя Укравтодора направлено в суд 11
Правоохранители задержали «сержанта ЛНР», ехавшую за украинской пенсией 12
Пограничники будут сбивать дроны-нарушители без предупреждения 14
Министр обороны РФ заявил об американских ЧВК на Донбассе 15
У первого украинца с «омикроном» уже негативный ПЦР-тест 18
Суд приговорил к 8 годам шпионку «ДНР», хранившую взрывчатку в муке 13
«Ковидная тысяча»: Украинцы уже потратили более 130 млн 10
Мирослава Гонгадзе возвращается в Украину 32
Разведка: На Донбассе находятся до 800 российских офицеров и генералов 71
В Украине – 6029 новых случаев COVID-19, выздоровели – почти 19 тысяч 13
У Украины появился официальный аккаунт у Spotify – Ukraine.ua 22
В Сваляве полицейские «нашли» Николая по просьбе 8-летнего мальчика 29
ПЦУ может ослабить или отменить пост на Новый год 15
В Минкульте рассказали, на что украинцы тратят «ковидную тысячу» 23

Центр анализа и социологических исследований (CISR) Международного республиканского института (МРИ) в Украине обнародовал результаты опроса, показывающего, что большинство населения поддерживает вступление Украины в НАТО, а также Европейский союз.

«Даже перед лицом российской военной агрессии украинцы продолжают поддерживать членство в НАТО и ЕС, – сказал Стивен Никс, региональный директор МРИ в Евразийском регионе. – Присоединение Украины к сообществу развитых демократий поможет укрепить экономические возможности страны и усилить защиту от внешних угроз».

Так, поддержка вступления Украины в НАТО составляет 54%, передает Радио Свобода.

В то же время вступление Украины в международный экономический союз поддерживают 58% украинцев, 21% - за Таможенный союз с Россией, Беларусью и Казахстаном, говорится в исследовании.

Что касается личных вызовов, то украинцев больше всего беспокоят экономические вопросы, влияющие на их благосостояние. А именно инфляция и рост тарифов, как отметили 49% и 45% украинцев соответственно.

Кроме того, опрос также показал, что значительная часть украинцев озабочена последствиями вакцинации от COVID-19. 38% украинцев не хотят проходить вакцинацию. Среди них 31% опасается побочных эффектов, а 24% не верит в эффективность вакцины.

Опрос проводился социологической группой «Рейтинг» по заказу Центра анализа и социологических исследований (CISR) Международного республиканского института (МРИ) в Украине, кроме оккупированных территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей, в период с 6 по 15 ноября 2021 года, путем личных интервью по месту жительства респондентов. Общий объем выборки составляет 2400 жителей Украины в возрасте 18 лет и старше.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
2868 грн.
11
Теги