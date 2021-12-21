Центр анализа и социологических исследований (CISR) Международного республиканского института (МРИ) в Украине обнародовал результаты опроса, показывающего, что большинство населения поддерживает вступление Украины в НАТО, а также Европейский союз.

«Даже перед лицом российской военной агрессии украинцы продолжают поддерживать членство в НАТО и ЕС, – сказал Стивен Никс, региональный директор МРИ в Евразийском регионе. – Присоединение Украины к сообществу развитых демократий поможет укрепить экономические возможности страны и усилить защиту от внешних угроз».

Так, поддержка вступления Украины в НАТО составляет 54%, передает Радио Свобода.

В то же время вступление Украины в международный экономический союз поддерживают 58% украинцев, 21% - за Таможенный союз с Россией, Беларусью и Казахстаном, говорится в исследовании.

Что касается личных вызовов, то украинцев больше всего беспокоят экономические вопросы, влияющие на их благосостояние. А именно инфляция и рост тарифов, как отметили 49% и 45% украинцев соответственно.

Кроме того, опрос также показал, что значительная часть украинцев озабочена последствиями вакцинации от COVID-19. 38% украинцев не хотят проходить вакцинацию. Среди них 31% опасается побочных эффектов, а 24% не верит в эффективность вакцины.

Опрос проводился социологической группой «Рейтинг» по заказу Центра анализа и социологических исследований (CISR) Международного республиканского института (МРИ) в Украине, кроме оккупированных территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей, в период с 6 по 15 ноября 2021 года, путем личных интервью по месту жительства респондентов. Общий объем выборки составляет 2400 жителей Украины в возрасте 18 лет и старше.