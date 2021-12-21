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Президент Владимир Зеленский ответил на петицию, автор которой призывал полностью отменить карантин и «добровольно-принудительную» вакцинацию от COVID-19. В своем ответе глава государства подчеркнул, что введенные противоэпидемические меры не противоречат законодательству.

Так, Зеленский напомнил, что согласно Конституции Украины человек, его жизнь и здоровье признаются высшей социальной ценностью (часть первая статьи 3); каждый имеет право на здравоохранение (часть первая статьи 49); государство обеспечивает санитарно эпидемическое благополучие (часть четвертая статьи 49).

В своем ответе президент также перечислил все нормы законодательства, регулирующие вакцинацию населения против инфекционных заболеваний и введение правительством карантина.

Он отметил, что украинское законодательство предусматривает в случае распространения отдельных особо опасных инфекционных заболеваний введение обязательных медосмотров, прививок и карантина.

Карантинные ограничения в Украине и вакцинация предусмотрены законами о защите населения от инфекционных болезней и об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения, а также регулируются постановлениями Кабмина, указами президента и решениями СНБО.

Таким образом, отметил Зеленский, общественные отношения по обеспечению санитарного и эпидемического благополучия, правовые, организационные и финансовые основы деятельности властей, предприятий, учреждений и организаций урегулированы законодательством.

«Спасибо всем, кто присоединился к этой петиции. Берегите себя и своих родных», – резюмировал президент.

Напомним, две электронные петиции об отмене принудительной вакцинации населения против коронавируса, опубликованные на сайте президента Украины Владимира Зеленского, набрали необходимые 25 тысяч подписей.
ForUm

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