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Две электронные петиции об отмене принудительной вакцинации населения против коронавируса, опубликованные на сайте президента Украины Владимира Зеленского, набрали необходимые 25 тысяч подписей.

Так, автор Дмитрий Зинкевич просит президента и парламент пересмотреть средства влияния чиновников на людей,  запретить принудительную вакцинацию населения. «Не должно быть того, что люди вакцинируются просроченными вакцинами под страхом увольнения с работы или неполучения заработной платы. Прошу президента и министра здравоохранения предоставить людям право выбирать, хотят они вакцинироваться или нет. Мы вас поддержали на выборах – поддержите же теперь и Вы нас», - пишет он.

По состоянию на утро вторника петицию подписали 25142 человека.

Юрий Ахрамейко «требует полностью отменить карантин, бессмысленный масочный режим и вакцинацию, которая уже стала принудительной для некоторых слоев населения. Оставить только вакцинацию для желающих и только на платной основе».

По его словам, «уже сейчас понятно, что мировая фейковая пандемия не закончится 2-3 дозами вакцины, будут и дальше всех колоть раз в полгода или год. И, скорее всего, это всего лишь первый пилотный проект».

«Если эта петиция наберет нужные 25 тысяч и Вы ее проигнорируете или с ответом в стиле, передам премьер-министру и никаких конкретных и радикальных изменений не будет, мы все подписавшиеся будем считать, что у Вас нет своего мнения, не слышите народ, настоящей демократии нет, а значит миром руководит закулисная мафия, а не здравый смысл», - пишет автор.  
ForUm

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