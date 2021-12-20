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За сутки 19 декабря в Украине зафиксировано 2 536 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализирован – 1 241 человек;
  • летальных исходов – 157;
  • выздоровело – 6 690 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 3 610 687 человек;
  • выздоровели – 3 338 555 человек;
  • летальных исходов – 93 262;
  • проведено ПЦР-тестирование – 16 503 941.

36 027 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 11 041 человек, полностью иммунизированы – 24 986 человек, дополнительную дозу получили 0 человек.
ForUm

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