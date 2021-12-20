За сутки 19 декабря в Украине зафиксировано 2 536 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.
Также за минувшие сутки:
- госпитализирован – 1 241 человек;
- летальных исходов – 157;
- выздоровело – 6 690 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 610 687 человек;
- выздоровели – 3 338 555 человек;
- летальных исходов – 93 262;
- проведено ПЦР-тестирование – 16 503 941.
36 027 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 11 041 человек, полностью иммунизированы – 24 986 человек, дополнительную дозу получили 0 человек.
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