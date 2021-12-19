У листопаді найвища зарплата серед членів уряду була у звільненого міністра оборони Андрія Тарана – 115 тис. 555 грн.

Верховна Рада звільнила Тарана 3 листопада. Новий міністр оборони Олексій Резніков заробив 83 тис. 331 грн, пише BUSINESSUA.

На другому місці у рейтингу зарплат - міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. Він заробив 101 тис. 340 грн – це лише оклад і надбавки.

Міністр юстиції Денис Малюська заробив 100 тис. 773 грн. Йому, крім окладу і надбавок, виплатили зарплату за час відпустки і матеріальну допомогу на оздоровлення.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заробив 71 тис. грн. А найменша зарплата була у новопризначеного міністра з питань стратегічних галузей промисловості Павла Рябікіна – лише 3 тис. 133 грн.

ВР призначила Рябікіна 4 листопада.

Із заступників міністрів найвища зарплата у листопаді була у Юлія Гере з Міноборони – 159 тис. 596 грн.

Заступник міністра з питань реінтеграції окупованих територій Ростислав Замлинський заробив 122 тис. 280 грн, зокрема відпускні і премії.