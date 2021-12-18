Президент Российской Федерации Владимир Путин пока не принял решения о полномасштабном военном вторжении в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом в пятницу заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Текущая оценка правительства США состоит в том, что он (Путин. – Ред.) еще не принял решения (о вторжении в Украину. – Ред.), поэтому с прошлой недели по этому поводу нет изменений", - сказал он.

Салливан также отметил, что, по последней оценке правительства США, Путин собрал десятки тысяч военных на границе с Украиной.

Кроме того, согласно последним данным, российские власти серьезно рассматривают сценарий вторжения в Украину и на этом фоне проводят военные учения.

При этом Салливан выразил готовность США к диалогу с Москвой по поводу ее требований по безопасности, но с выражением собственных предложений и беспокойств.