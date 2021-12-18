Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приняла для экстренного использования вакцину от коронавируса Covovax. Препарат производят в Индии по лицензии американской компании Novavax, пишет Главком со ссылкой на пресс-релиз ВОЗ.

В организации отметили, что вакцина Covovax была оценена в соответствии с процедурой для использования в чрезвычайных ситуациях. Основу исследований составили данные о качестве, безопасности и эффективности. В оценочную группу входили эксперты со всего мира.

«Вакцина соответствует стандартам ВОЗ по защите от Covid-19, поскольку преимущества препарата намного перевешивают любые риски. Вакцина может использоваться во всем мире», – подчеркнули в организации.

Отметим, одобрение вакцины ВОЗ является обязательным условием для попадания в список программы Covax, а также для международных закупок.

Кстати, 1 ноября американская компания Novavax заявила о получении первого разрешения на использование ее вакцины от Covid-19. Первой страной мира, давшей разрешение на экстренное использование вакцины от Covid-19 разработчика Novavax, стала Индонезия.

Вакцину производит Институт сыворотки крови Индии (Serum Institute of India), в Индонезии препарат будет реализовываться под названием Covovax.

Вакцина Novavax вводится двумя дозами, для хранения не требует сверхнизкой температуры. Технология ее производства отличается от мРНК вакцин против коронавируса, которые сейчас широко используются в мире: в ее основе – копии спайк-протеинов, или так называемых «шипов» коронавируса, воспроизведенные в лаборатории.

В мае этого года в то время министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщал, что летом Украина ожидает поставки 10 млн законтрактованных доз вакцины Novavax от Института сыворотки крови Индии. Впрочем, в августе новый глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что контракт с поставщиком расторгли, потому что Институт не выполнил свои обязательства.