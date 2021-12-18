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Президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с президентом Польши Анджеем Дудой и президентом Литвы Гитанасом Науседой.

Встреча должна состояться утром 20 декабря в резиденции «Синегора», которая расположена в селе Гута Ивано-Франковской области, пишет ZN.UA.

После встречи главы государств собираются дать пресс-конференцию около 12:45.

Темы встречи президентов пока неизвестны, однако можно предположить, что разговор пойдет, в частности, о наращивании войск РФ на границе с Украиной и о ситуации с мигрантами, которых Беларусь перенаправляет на границы Польши и Литвы. В июне непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна не будет мешать транзиту нелегальных мигрантов и наркотиков в Европу. Так он ответил странам ЕС на санкции против него и его окружения.

Утром 8 ноября сотни мигрантов одной толпой направились от белорусской к польской границе. Их сопровождали вооруженные люди с собаками, то есть их передвижение было организовано. Вечером того же дня министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил о боевой готовности на границе с Беларусью. Мигранты штурмуют границу Польши до сих пор.

Тем временем соседние страны также усиливают охрану своих границ. Например, в конце ноября Украина выделила 175 млн грн на усиление границы, а Литва еще в июле начала строить 30-километровую проволочную стену на границе с Беларусью.
ForUm

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