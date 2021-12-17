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Контрразведка СБУ в ходе следственно-оперативных действий в Житомирской области разоблачила хищение приборов и запчастей к зенитно-ракетному вооружению. Именно эти комплексы обеспечивают противовоздушную оборону нашего государства, сообщил пресс-центр ведомства.

Сотрудники СБУ установили местонахождение подпольного склада, где злоумышленники хранили похищенную продукцию.

В ходе его осмотра выявлено несколько тонн комплектующих, подлежащих государственному экспортному контролю.

По предварительным оценкам специалистов стоимость изъятых военных товаров составляет десятки миллионов гривен.

Как свидетельствуют материалы следствия, участники схемы присвоили комплектующие при их ремонте на одном из оборонных объектов.

Затем похищенную продукцию вывезли в арендованный склад вблизи одного из поселков Житомирского района.

В ходе обысков по месту незаконного хранения военных товаров обнаружено около 60 наименований комплектующих в зенитно-ракетные комплексы, в том числе блоки управления.

Изъятая продукция направлена ​​на экспертизу.

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 3 ст. 410 (угон, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывных и других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или иного имущества, а также завладение им путем мошенничества или злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные действия.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства противоправной деятельности для привлечения к ответственности виновных.
ForUm

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