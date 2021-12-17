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Сотрудники ГБР сообщили о подозрении руководителю одного из коммунальных предприятий Донецкой областной государственной администрации, халатность которого нанесла государству ущерб на 16,5 млн гривен.

По предварительной информации, в июле 2017 года директор заключил договор о закупке оборудования для переработки люминесцентных и энергосберегающих ламп.

Вскоре оборудование было поставлено на коммунальное предприятие. Директор не проверил состояние оборудования и подписал акт приема-передачи. На основании акта деньги за новое оборудование были перечислены на счет поставщика.

Однако экспертиза установила, что установка для переработки ламп уже была использована и имеет высокий уровень износа. Ущерб от такой закупки составляет 16,5 млн гривен.

16 декабря 2021 года чиновнику сообщили о подозрении в служебной халатности, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.
ForUm

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