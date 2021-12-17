«Криминального авторитета» из санкционного списка СНБО принудительно вернули в страну происхождения, сообщили ForUm’у в пресс-службе полиции.

41-летний мужчина был лидером этнической группировки в статусе субъекта повышенного преступного воздействия.

Гражданин Армении попал под санкции, введенные к субъектам повышенного преступного влияния решением Совета национальной безопасности и обороны в мае этого года.

В июле 2021 года полицейские уже задерживали и совместно с миграционной службой выдворяли так называемого криминального авторитета за пределы страны. В то же время мужчина нелегально вернулся в Украину и скрывался в Одессе без оформления надлежащих документов. Вчера, 16 декабря, мужчину задержали.

Сегодня, 17 декабря, сотрудники управления стратегических расследований в Одесской области Нацполиции совместно с работниками миграционной службы во исполнение решения СНБО и с целью предотвращения распространения преступного воздействия принудительно вернули 41-летнего иностранца в страну его происхождения.