также в разделеОбщество
Крушение самолета МАУ: Ирану выдвинули ультиматум 11
В Налоговой отреагировали на 1,1 млрд «доначислений» «Синево» 13
Текст приговора о поставках продуктов армии РФ в «Л/ДНР» уже исчез с сайта суда 24
СМИ: СБУ предупредила Кабмин о возможной остановке ТЭС 23
В Украине запретили электронные сигареты в общественных местах 9
В Украине – 8899 новых случаев COVID-19 и 21650 выздоровлений 11
16 декабря. Картина дня 28
Арктический воздух ворвется в Украину 21 декабря 19
Суд вернул отстраненную учительницу на работу, она не собирается вакцинироваться 122
Греция усиливает правила выезда для туристов 11
Министр рассказал, когда людям начнут получать тысячу за вакцинацию 16
Украина закупит у Pfizer таблетки от COVID-19 16
СМИ: Гогилашвили живет с главным разведчиком в доме организатора конвертцентров 141
Кошельки Зеленского: Почему СБУ игнорирует незаконный бизнес украинских олигархов в Крыму 114
Помощник Безлера получил 11 лет тюрьмы за издевательства над пленными 19
Четыре тысячи человек протестовали в центре Киева против МВФ 96
Крымскотатарский орнамент «орьнек» включен в список культурного наследия ЮНЕСКО 20
Суд в России впервые признал наличие войск РФ на оккупированном Донбассе 90

«Криминального авторитета» из санкционного списка СНБО принудительно вернули в страну происхождения, сообщили ForUm’у в  пресс-службе полиции.  

41-летний мужчина был лидером этнической группировки в статусе субъекта повышенного преступного воздействия.

Гражданин Армении попал под санкции, введенные к субъектам повышенного преступного влияния решением Совета национальной безопасности и обороны в мае этого года.

В июле 2021 года полицейские уже задерживали и совместно с миграционной службой выдворяли так называемого криминального авторитета за пределы страны. В то же время мужчина нелегально вернулся в Украину и скрывался в Одессе без оформления надлежащих документов. Вчера, 16 декабря, мужчину задержали.

Сегодня, 17 декабря, сотрудники управления стратегических расследований в Одесской области Нацполиции совместно с работниками миграционной службы во исполнение решения СНБО и с целью предотвращения распространения преступного воздействия принудительно вернули 41-летнего иностранца в страну его происхождения.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги